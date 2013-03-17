В Индии совершено групповое изнасилование туристки

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло групповое изнасилование туристки из Швейцарии.

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта. Женщина вместе с мужем путешествовала по Индии на велосипедах. Пара решила переночевать в палатке в деревне. Группа людей подошла к ним и избила мужчину дубинками, а затем изнасиловала женщину у него на глазах, похитила ценности и скрылась в лесу, пишет Lenta.ru.

По данным The Hindustan Times грабителям было около 20-30 лет.

Как сообщает издание, проезжавшие мимо мотоциклисты подвезли пару до полицейского участка, откуда швейцарцы отправились в больницу. При этом и при общении с мотоциклистами, и в полиции туристы испытывали языковой барьер: для того чтобы найти переводчика с английского, полицейским пришлось разбудить местного профессора.

Врачи подтвердили, что женщину изнасиловали несколько человек. Потерпевшая находится в сознании и уже разговаривала с представителями власти. По подозрению в причастности к нападению задержаны более 20 человек.

"Они, очевидно, сбились с пути, повернули не там и решили переночевать на берегу деревенского ручья, не осознавая, что регион с соотношением женщин и мужчин 85 к 100 — не самое безопасное место для женщин", — заявил The Times of India некий чиновник на условиях анонимности. В штате Мадхья-Прадеш, отмечает издание, происходит больше всего преступлений против женщин в Индии.

Пара прибыла в Индию из Ирана 12 февраля и с тех пор передвигалась на велосипедах. Туристы избегали посещения Пакистана во время своего путешествия, полагая, что там небезопасно.

Женщине, по разным данным, 38 или 39 лет, она работает преподавателем. Мужчине — 29 лет, он работает сантехником.

Напомним, общественное внимание к групповым изнасилованием в Индии привлекла смерть студентки, скончавшейся в декабре 2012 года после того, как ее изнасиловали шесть человек. Предполагаемых насильников задержали: пятерым грозила смертная казнь, а шестому, несовершеннолетнему, - не больше трех лет тюрьмы.