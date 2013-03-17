Корейцев призывают к войне за объединение

Корейцы "должны принять участие в великой и справедливой войне за объединение родины и изгнать Соединенные Штаты с корейской земли".

Об этом говорится в обращении к соотечественникам Центрального комитета Демократического фронта за воссоединение Кореи (ДФВК), пишут Вести.ру.

В обращении отмечается, что символом предстоящей борьбы и достоинства нации "стали силы ядерного сдерживания КНДР".

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"Народ и армия народной республики во главе с блестящим командиром Ким Чен Ыном наверняка одержит яркую победу в священной войне за воссоединение двух Корей", - отмечается в сообщении.

Комитет также предупредил, что если США и Южная Корея предпримут какие-либо провокационные шаги, то КНДР "нанесет беспощадные ответные удары и сметет с лица земли провокаторов и агрессоров". Он также исключил возможность решения проблемы (Корейского полуострова) с помощью диалога, "поскольку агрессоры полностью игнорируют действующие в настоящее время международные правовые нормы".

Северокорейский комитет уверен, что "во всех регионах мира корейцы позитивно отреагируют на распространенное им патриотический обращение".

Напомним, 13 марта КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Южной Кореей.