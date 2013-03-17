Папа Римский произнес свою первую проповедь: "Бог никогда не устает прощать"

Папа Римский Франциск в воскресенье, 17 марта, впервые обратился к верующим с традиционной проповедью Angelus.

До 150 тысяч человек, пришли на площадь Святого Петра послушать и увидеть новоизбранного понтифика. Люди стали заполнять пространство перед главным собором Римско-католической церкви и прилегающие улицы за несколько часов до появления Франциска. Из-за большого наплыва паломников и верующих, в эти дни прибывающих в Рим, городские власти предпринимают повышенные меры безопасности, которые сохранятся в итальянской столице вплоть до вторника 19 марта, когда состоится интронизация Папы Римского, пишет РИА Новости.

Однако настоящий сюрприз, как службам безопасности, так и верующим Франциск преподнес перед началом воскресной проповеди: проведя мессу в церкви Святой Анны, расположенной в Ватикане, понтифик вышел за ватиканские стены и стал лично приветствовать собравшихся, некоторым из которых посчастливилось даже пожать ему руку.

Все об избрании нового Папы Римского читайте здесь.

Через некоторое время появившись в окне своего рабочего кабинета, Франциск обратился к многомиллионной пастве с первой проповедью, в которой отметил, что чувство милосердия меняет мир, а также призвал верующих помнить, что Господь, который всегда прощает, "никогда не устанет" этого делать.

"Немного милосердия делает мир менее холодным и более справедливым. Мы должны понять милосердие Господа… Бог никогда не устает прощать. Это мы устаем просить прощения", — сказал Франциск.

Завершая проповедь, Папа Римский попросил верующих молиться за него, а также пожелал "хорошего воскресного дня и вкусного обеда".

Напомним, новый Папа Римский родом из Аргентины. Кардинал, архиепископ Буэнос-Айреса 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м понтификом в минувшую среду, 13 марта, на конклаве и принял имя Франциск.