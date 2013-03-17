Россия будет управлять своими кораблями в Средиземном море с территории Украины

17 марта 2013, 15:14

Возобновить свое постоянное присутствие в Средиземном море Россия планирует к 2015 году.

Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море будет состоять из пяти-шести кораблей.

Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Виктор Чирков, пишет РИА Новости.

"До пяти-шести кораблей должны находиться на постоянной основе в Средиземном море, управление должно осуществляться через командование Черноморским флотом. Управление группировкой будет осуществляться командованием Черноморским флотом", - сказал Чирков.

Напомним, база ЧФ РФ находится на территории Украины - в Крыму.

В основу группировки войдут корабли первого ранга, то есть фрегаты и крейсеры, а также корабли поддержки.

По словам Чиркова, одним Средиземным морем дело не ограничится. Если потребуется, группировки ВМФ могут появиться даже в Индийском и Тихом океанах, хотя пока необходимости в них нет. Решение будет приниматься в зависимости от ситуации, уточнил он.

"В истории ВМФ СССР был опыт, когда у нас были эскадры в Индийском и Тихом океанах. Безусловно, если потребуется, то мы будем предлагать руководству Минобороны, правительству, президенту там также создавать оперативные соединения на постоянной основе", - сказал адмирал.

Как известно Средиземном море советский флот действовал с 1967 по 1992 год. Тогда пятая Средиземноморская эскадра кораблей ВМФ из 30-50 кораблей противостоявшая шестому флоту ВМС США. Как видно, нынешняя инициатива гораздо скромнее.

Возобновить свое постоянное присутствие в Средиземном море Россия планирует к 2015 году.

Отметим, что для реализации задуманного министерству обороны РФ предстоит не позже чем за два-три года решить проблему обновления корабельного состава Черноморского флота, чему до сих пор препятствует Украина, и создать систему материально-технического обеспечения формируемого оперативного соединения

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Россия море флот Средиземное корабли Черноморский
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