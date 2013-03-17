10 человек погибли, 16 ранены в результате теракта в Ираке

17 марта в иракском городе Басра прогремел взрыв, унесший жизни 10 человек. Кроме того, 16 человек получили ранения.

Согласно информации, террористы подорвали заминированный автомобиль, припаркованный у одной из остановок общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

В последнее время в Ираке отмечается рост напряженности, связанный с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.

Стоит отметить, что в Басре проживают, в основном, шииты. Ранее последователи "Аль-Каиды" атаковали здания трех министерств Ирака.

Напомним, 5 марта, в Ираке жертвами серии терактов стали не менее 15 человек, более 40 получили ранения.



Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался рядом с футбольным полем в городе Хан-Бани-Саад (Khan Bani Saad) в 65 километрах к северо-востоку от Багдада, трое погибли, еще 20 человек получили ранения.