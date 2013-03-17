Мощное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии

В ночь на 17 марта, произошло восьмое за 2013 год извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна. В этот раз вулкан выплеснул лаву на 600-700 метров вверх.

Извержение сопровождалось сильным ветром, в результате чего близлежащие селения завалило вулканическим пеплом. В связи с ЧП на час была приостановлена работа аэропорта Катании "Фонтана Росса", - пишет Вести.ру.

Местные власти запретили движение мотоциклов и мотороллеров, а автомобилям ввели ограничение скорости до 20 километров в час.

По мнению специалистов, ночное извержение Этны стало самым "энергетически мощным" в новом цикле активности вулкана.

видео: 1tv.ru