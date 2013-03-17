Президент Евросовета намерен уйти из политики

Президент Евросовета Херман ван Ромпей заявил, что завершит свою политическую карьеру 1 декабря 2014 года, когда истечет срок его второго мандата.

По его словам, он не намерен принимать участия в парламентских выборах в Бельгии в 2014 году. "Но члены моей семьи будут в списках кандидатов. Кто захочет голосовать за одного из ван Ромпеев, будет иметь для этого все возможности. Конец 2014 года - это конец моей политической карьеры", - заявил глава Евросовета, сообщает РИА Новости.

Комментируя это заявление, бельгийские СМИ отметили, что члены семьи ван Ромпея основательно представлены в политической жизни Бельгии. Его брат Эрик и сын Петер заседают в парламенте Фландрии. Сестра Тине принимала участие в выборах разного формата по спискам левой Партии труда Бельгии, а жена Гертри является членом муниципального совета одной из коммун провинции Фламандский Брабант.

Ван Ромпей занял пост председателя Европейского совета в январе 2010 года. Его мандат, который может быть продлен лишь один раз, уже был продлен в 2012 году. Срок полномочий Ромпея истекает 30 ноября 2014 года.

Как известно, ранее глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон заявила, что не планирует оставаться на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности на второй пятилетний срок (2014-2019 гг).