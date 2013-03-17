КНДР пригрозила Японии "страшным ударом"

КНДР обрушилась с резкой критикой на Японию за призывы к принятию "независимых дополнительных санкций" против Пхеньяна.

Официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье, 17 марта обнародовало заявление министерства иностранных дел КНДР, в котором говорится, что Япония допускает фатальную ошибку, полагая, что в случае начала войны на Корейском полуострове она будет в безопасности, передает Голос Америки.

Заявление появилось через несколько дней после того как советник президента США по национальной безопасности Том Донилон сказал, что США готовы пойти на переговоры с КНДР, если Пхеньян изменит свое поведение.

Своим заявлением ЦТАК предупреждает Токио, что если Япония вступит в сговор с США, ее ждет страшный удар.

Северная Корея выражает возмущение в связи с новыми санкциями ООН, введенными после проведения ею в феврале третьего ядерного испытания.

Напомним, 13 марта КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Южной Кореей. За день до этого лидер КНДР Ким Чен Ун заявил, что в случае усугубления конфликта на Корейском полуострове, Пхеньян в первую очередь нанесет удар по южнокорейскому острову Пэннендо.