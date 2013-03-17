На Кипре запретили банкам проводить платежи и переводы в стране и за рубежом

Центральный банк Кипра запретил всем кипрским банкам любые денежные переводы и платежи, как в стране, так и за рубежом.

Об этом сообщает кипрский веб-сайт www.24h.com.cy со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, пишет РИА Новости.

Так, в письме Центрального банка от 16 марта 2013 года с пометкой "конфиденциально" говорится, что банк запрещает "временно, до дальнейших указаний… осуществление каких-либо выплат или перевод капиталов через какую-либо систему платежей, клиринговую или расчетную, работающую в пределах республики или за ее пределами, в том числе в рамках одного кредитного учреждения".

СМИ называют это "новым ударом по кипрским банкам".

На сайте банка никакой информации о письме нет, последнее сообщение датируется 8 марта. Телефоны, указанные на сайте банка, не отвечают.

Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу заявил, что Еврогруппа вынудила Кипр согласиться на повышение корпоративного налога и введение одноразового налога на депозиты в банках Кипра в размере 6,75% на суммы менее 100 тысяч евро и в 9,9% на вклады свыше 100 тысяч евро. По словам президента, ему предстояло выбрать неконтролируемое банкротство или болезненное, но контролируемое управление кризисом.

Напомним, правительству президента Кипра Никоса Анастасиадиса не хватает всего одного голоса в парламенте, чтобы принять закон о введении налога на банковские депозиты, шокировавший киприотов