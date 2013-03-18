В Пакистане автобус с военными упал в пропасть, погибли 24 человека

На северо-западе Пакистана произошло ДТП с многочисленными жертвами. Микроавтобус, перевозивший военнослужащих, упал в ущелье, в результате чего как минимум 24 солдата погибли.

Об этом со ссылкой на "Синьхуа" сообщает Газета.ru.

Офицер полиции Кохистана Акбар Али заявил, что ДТП произошло на автотрассе Каракорум в провинции Хайбер-Пахтунхва. В микроавтобусе, который следовал в Гилгит-Балтистан из северного города Равалпинди, находились 29 военнослужащих.

Спасатели вместе с местными жителями подняли из ущелья раненых и тела погибших и перевезли их в ближайший медицинский центр. Оттуда они будут вертолетами доставлены в военный госпиталь Равалпинди.

Ранее "Главред" сообщал, что в Пакистане автобус дальнего следования столкнулся с грузовиком-цистерной. Погибли более 30 человек, также были раненые.