Папа Римский отдал кардинальский перстень кафедральному собору

18 марта 2013, 07:43

Франциск подарил кардинальский перстень Кафедральному собору Буэнос-Айреса

Папский нунций в Аргентине, швейцарец Эмиль Поль Шериг в Кафедральном соборе Буэнос-Айреса

Новый Папа Римский Франциск решил передать кардинальский перстень, который он носил, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, в дар Кафедральному собору этого города.

Об этом со ссылкой на аргентинский канал C5N сообщает РИА "Новости".

"Папа сообщил, что отправит в Буэнос-Айрес свой кардинальский перстень, чтобы он остался в соборе", — сказал настоятель собора Алехандро Руссо.

Все об избрании нового Папы Римского читайте здесь.

Во время интронизации, которая состоится во вторник, 19 марта, Папе Франциску предстоит получить от декана коллегии кардиналов Анджело Содано так называемое кольцо рыбака — неотъемлемый атрибут римских пап, символизирующий то, что понтифик является наследником первого папы — апостола Петра, который изначально был рыбаком. На кольце рыбака изображен именно апостол Петр с рыбацкой сетью. Кольцо также символизирует слова Иисуса Христа о том, что его ученики станут ловцами душ человеческих. Каждый удостоившийся аудиенции у папы должен в знак послушания его воле поцеловать перстень.

Для вновь избранного папы всегда изготавливается его личное именное кольцо. После смерти либо отречения папы его камерленго по традиции уничтожает перстень в присутствии кардиналов, чтобы исключить возможность фальсификации документов в период конклава, так как ранее кольцо рыбака использовалось как личная печать папы римского.

Ранее "Главред" сообщал, по завершении конклава новоизбранный понтифик, который пропагандирует личную скромность,  предпочел уехать из Ватикана не на личном лимузине, а в микроавтобусе с кардиналами. А глава УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что не одобряет поступок Франциска и назвал это "работой на показ".

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