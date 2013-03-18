Березовскому не хватает денег: продает картину Уорхола "Красный Ленин"

Опальный российский олигарх Борис Березовский выставил на торги картину американского художника Энди Уорхола "Красный Ленин".

Об этом со ссылкой на британское издание The Times сообщает Gazeta.ru.

Картина будет продана на лондонском аукционе Christie's в среду, ее начальная стоимость оценивается в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Как отмечает газета, Березовский распродает часть имущества, чтобы расплатиться с долгами по кредитам и оплатить услуги адвокатов.

"Человек, который в годы правления Бориса Ельцина утверждал, что вместе с шестью олигархами контролирует половину экономики России, должен будет вести образ жизни более скромный, чем тот, к которому он привык", – пишет издание.

Березовский также увольняет часть работающих на него людей, закрывает свой офис в престижном районе Лондона Мэйфере, продает несколько особняков и выставляет на торги классическую модель Rolls-Royce, выпущенную в 1927 году.

Березовский уже продал усадьбу в графстве Суррей за 25 млн фунтов.

Ранее "Главред" сообщал, что Березовский был втянут в судебный процесс, в ходе которого требовал от Романа Абрамовича выплатить ему 5 млрд долл., но проиграл.

фото: Gazeta.ru