Лукашенко поклялся не передавать власть своему сыну

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не передавать власть кому-либо из своих родственников и не пускать младшего сына Николая в политику.

"Я поклялся, что я ни в коем случае не буду передавать власть своим родным, близким, родственникам или детям. Это исключено. Но самое главное, власть у нас после Лукашенко будет у того, кто ее выиграет на выборах", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT, пишет Lenta.ru.

Говоря о своем младшем сыне Николае, которого ранее СМИ неоднократно называли возможным преемником белорусского лидера, Лукашенко сказал, что тот не демонстрирует никаких политических амбиций.

"Я не хотел бы, чтобы он шел в политику. Он уже в восьмилетнем возрасте наелся этой политики от отца. Он это увидел, у него даже в детстве не было, и нет мысли о том, что вот у меня папа - президент, я тоже буду президентом", - отметил Лукашенко.

По его словам, "таких, как младший сын Лукашенко, у нас миллион", и они будут продолжать то дело, "которое Лукашенко когда-то начал".

"Я пока для себя так и определил, что я даже и поддерживать публично никого не буду. Все должно быть честно. Народ должен избрать себе руководителя сам, когда придет время", - заявил президент Беларуси.

"Меня беспокоит, в чьи руки попадет аккуратная, ухоженная Беларусь. Я хотел бы, чтобы у власти был человек, который шарахаться не будет, а будет продолжать это дело. Все должно соответствовать воли народа и тому жизненному укладу, который будет складываться на то время не только в Беларуси, но и во всем мире", - добавил он.

Напомним, третьему сыну Лукашенко – Николаю, или Коле, как его ласково прозвали белорусские СМИ, - в августе этого года исполнится 9 лет.

В последнее время Лукашенко почти на всех официальных мероприятий, в частности, на парадах, дипломатических приемах, деловых переговорах, появляется в сопровождении Николая. Младший сын сопровождал президента, в том числе, и во время недавнего визита в Венесуэлу, на похороны президента Уго Чавеса, умершего после двух лет борьбы с раком 5 марта.