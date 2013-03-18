В Казахстане заговорили о выходе из Таможенного союза

Казахстанская оппозиция инициирует общенациональный референдум, на который будут вынесены вопросы о выходе республики из Таможенного союза и Единого экономического пространства.

"В субботу в Алматы состоялось собрание инициативной группы по созыву референдума, в котором, по информации организаторов, приняли участие 500 делегатов со всех регионов республики. В соответствии с действующим законодательством, такое количество граждан, представляющих все регионы республики, имеют право инициировать референдум", - говорится в сообщении, сообщает РИА Новости.

Также планируется, что на общенациональный референдум будут вынесены вопросы о возврате государству приватизированных стратегических предприятий, о запрете на строительство атомной станции и о введении выборности акимов (главы администрации) всех уровней. Среди предприятий, на возврат которых в государственную собственность настаивают инициаторы референдума, упомянуты металлургические корпорации Kazakhmys, ENRC, Арселор Миттал Темиртау, Казцинк и Народный банк Казахстана.

Документы, принятые на собрании, подлежат передаче в Центризбирком, который по итогам проверки должен выдать инициаторам референдума подписные листы. Для проведения всенародного референдума его инициаторам необходимо собрать не менее 200 тыс. подписей.

Напомним, рабочие группы из Украины и России договорились об "ассоциированном членстве" Украины в Таможенном союзе.