В результате взрыва у президентского дворца в Сомали погибли 8 человек

Не менее восьми человек погибли сегодня в результате взрыва автомобиля в столице Сомали Могадишо.

Представитель полиции Мохамед Дуале сообщил, что начиненная взрывчаткой машина взлетела на воздух у здания Национального театра, недалеко от президентского дворца, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, что число жертв взрыва может увеличиться.

Напомним, 17 марта в иракском городе Басра прогремел взрыв, унесший жизни 10 человек. Кроме того, 16 человек получили ранения.

В последнее время в Ираке отмечается рост напряженности, связанный с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов.