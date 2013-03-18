Жена Лужкова: в том, что я в Лондоне, виноват Медведев

media type="picture" position="1"] Предприниматель и жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина обвинила премьер министра РФ Дмитрия Медведева в том, что из-за конфликта с российскими властями ей пришлось уехать из России и жить в Лондоне.

Об этом она заявила интервью ВВС.

"Я точно знаю, кто виноват в том, что я здесь, и даже не буду этого скрывать (и он этого не скрывает) – это Медведев Дмитрий Анатольевич, который начал эту кампанию и продолжает ее, что, в общем-то, сказывается и на истории с посольскими землями, которые по его команде незаконно отнимаются" - заявила Батурина.

"Я точно знаю, что я не могу сейчас появиться в Москве, потому что идет процесс отъема у меня посольских земель… так называемых посольских земель – совершенно незаконным образом. Тем более я заявила, что я собираюсь идти и в европейские суды, чтобы отстаивать свое право", - подчеркнула предприниматель.

По ее словам она больше не хочет вести бизнес в России.

"Дать возможность моим оппонентам воспользоваться моим присутствием и начинать давить на меня я не хочу. Это на самом деле достаточно локальный конфликт – я понимаю, что он не имеет ничего общего с защитой интересов государства и прочего. То есть это обычное рейдерство, когда эту землю просто отнимают", - подчеркнула Батурина.

Как известно, в 2010 году по версии журнала Forbes Батурина вошола в тройку богатейших бизнес-леди мира, вот уже несколько лет живет за пределами России из-за конфликта с российскими властями.