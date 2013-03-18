В Сирии применяют химическое оружие - СМИ

В Сирии применяют химические боеприпасы. Об этом заявили журналисты итальянского издания L'Espresso ссылается на врачей, работающих с раненными, которые попадают из Сирии в Ливан.

"Из охваченных войной сирийских городов в больницы Ливана поступают раненные с ожогами, которые могут быть следствием влияния боевых отравляющих веществ. По мнению врачей, это доказательства, которые Запад не хочет видеть", - пишет издание, сообщает телекомпания УТР.

Как пример итальянское издание приводит историю 13-летнего мальчика Омара, который два месяца назад был доставлен в ливанскую больницу из Хомса и рассказывал о том, что попал под обстрел необычного оружия. По его словам, рядом с домом, где проживала его семья, взорвалась бомба, из воронки повалил плотный дым желтого цвета, после чего мальчик потерял сознание и пришел в себя уже в больнице. Все его родные умерли, задохнувшись. На теле самого Омара впоследствии появились ожоги, раны и пузыри, позже он начал терять координацию и почувствовал сильную боль.

По словам французского хирурга сирийского происхождения Гаге Асвада, мальчику требуется специальное лечение, постоянная физическая и психологическая помощь, чего не может предоставить медучреждение на границе с Сирией.

Врачи ливанской амбулатории 24/24 отмечают, что сирийцев, поступающих к ним с похожими симптомами, становится все больше. "Мы ничего не понимали, потом методом исключения пришли к выводу, что имеем дело с симптомами, свидетельствующими о применении химического оружия", - сказал Гаге Асвад. В частности, больные жалуются на подкожные ожоги, язвы, раздражения на коже, физические деформации, потерю волос, памяти, сбои в работе нервной системы, мышечные боли и боль в костях, тошноту, рвоту, судороги и параличи.

Как пишет агенство, для точного диагноза врачам необходимы медицинско-токсикологические экспертизы, которые невозможно осуществить в полевых условиях. Поэтому они обращаются за международной медицинской помощью и требуют, чтобы правозащитные организации расследовали все случаи применения химического или бактериологического оружия в Сирии.

Напомним, в сентябре 2012 года, Сирия провела испытания химического оружия, в которых участвовали ракетные и танковые войска.