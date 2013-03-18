Уроженец Черновцов избран спикером израильского кнессета

Бывший советский диссидент и израильский министр, уроженец города Черновцов 54-летний Юлий Эдельштейн был избран сегодня, 18 марта, на пост спикера кнессета, возглавив законодательную ветвь власти Израиля.

Кандидатуру Эдельштейна предложил правящий партийный блок Ликуд-Бейтену, отказавший в третьем сроке ветерану партии Ликуд Реувену Ривлину, пишет РИА Новости.

На пленарном заседании кнессета Эдельштейна поддержали 96 из 120 депутатов, после чего политик получил деревянный молоток - символ полномочий председателя парламента.

В Советском Союзе Эдельштейн самостоятельно выучил и подпольно преподавал иврит, вместе с другими евреями-отказникам добивался разрешения на выезд из страны, был отчислен из института, арестован, три года провел в тюрьмах и сибирских колониях, став "узником Сиона", по принятому в Израиле определению.

Переехав в Израиль в 1987 году, Эдельштейн занялся общественной и политической деятельностью: стоял у истоков партии русскоязычных репатриантов Исраэль ба-Алия, позже влившейся в Ликуд, шесть раз подряд избирался депутатом Кнессета, был вице-спикером, министром иммиграции и абсорбции. В уходящем правительстве он возглавлял министерство информации и связей с диаспорой.

Отец политика - известный священник Русской православной церкви Юрий (Георгий) Эдельштейн, который, приняв сан в зрелом возрасте в 1979 году, до сих пор служит в селе Карабаново Костромской области.

Кнессету также предстоит в понедельник утвердить и привести к присяге новое правительство, которое сформировал лидер правых Биньямин Нетаньяху.

Как сообщали ранее СМИ, бывший харьковчанин Зеэв Элькин ранее был назначен заместителем министра иностранных дел Израиля.