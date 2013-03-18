Оппозиционер Развозжаев доставлен в один из московских СИЗО

Помощник депутата Госдумы Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке к организации массовых беспорядков, этапирован из Иркутска в Москву и находится в одном из столичных СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, - пишет ИТАР-ТАСС.

"Действительно, Леонид Развозжаев уже находится в Москве. Он доставлен и находится в одном из СИЗО столицы", - сообщили в СК, не став называть, в каком из СИЗО сейчас он помещен (ранее он содержался в Лефортовском следственном изоляторе-ред.).

Как сообщалось ранее, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области сообщили, что Развозжаев отбыл с этапом из Иркутска 9 марта. "В каком направлении, мы уточнить не можем", - сказал представитель ведомства.

Леонид Развозжаев обвиняется по делу о приготовлении к организации массовых беспорядков, возбужденному после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". По этому делу также обвиняются лидер Левого фронта Сергей Удальцов и его помощник Константин Лебедев.

Второе дело против Развозжаева было возбуждено по факту разбойного нападения, произошедшего в 1997 году в Ангарске, однако затем прекращено за истечением срока давности привлечения к ответственности. Именно по этому делу он был этапирован в Иркутскую область.

Кроме того, в отношении Развозжаева возбуждено дело о незаконном пересечении границы и дело о ложном доносе в связи с заявлениями о якобы применявшимся к нему пыткам.