На интронизацию Папы впервые за почти тысячу лет приедет Вселенский патриарх

Вселенский патриарх Варфоломей – архиепископ Константинопольский, который считаеся неформальным лидером мирового православия, посетит церемонию интронизации нового Папы Римского Франциска.

С момента раскола церкви на католическую и православную в 1054 году константинопольские патриархи ни разу не участвовали в интронизации понтификов, поэтому предстоящий визит Варфоломея в Ватикан может стать настоящим событием в христианском мире, пишет Lenta.ru.

По словам самого патриарха, его приезд на интронизацию Франциска должен подчеркнуть важность "дружественных связей" между двумя церквями. Он также выразил надежду на возобновление диалога о сближении позиций церквей по различным вопросам.

В свою очередь власти Ватикана заявили, что во время интронизации Евангелие будут читать не по-латыни, как это делается обычно, а на греческом языке, близком православным христианам.

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По словам Варфоломея, ему очень импонирует скромность нового Папы, известного равнодушием к роскоши.

"Я осознал, что хочу туда поехать, поэтому и еду – по собственной доброй воле", – сказал Варфоломей.

В прошлом он уже бывал в Ватикане, а также принимал в Стамбуле (Константинополе) предыдущего понтифика – Бенедикта XVI.

Новый Папа знаком с православием, так как в Аргентине, откуда он родом, возглавлял комиссию по католикам, придерживающимся восточного (православного) обряда. К таким, например, принадлежат украинские греко-католики, признающие духовную власть папы Римского, но придерживающиеся обрядов, не отличимых от православных.

Интронизация нового понтифика назначена на 19 марта.

Напомним, правительство Украины на интронизации Папы Римского Франциска будет представлять вице-премьер Константин Грищенко.