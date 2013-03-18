Для Франциска символ папской власти сделали из позолоченного серебра

Один из символов папской власти — "перстень Рыбака", который будет вручен Папе Римскому Франциску на церемонии интронизации, был выполнен из позолоченного серебра, а не из золота, ранее традиционно использовавшегося для его изготовления.

Об этом сообщил официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди, передает РИА "Новости".

По его словам, на перстне Франциска, который специально для понтифика сделал итальянский ювелир Энрико Манфрини, изображен Святой Петр с ключами.

"Перстень рыбака" так же, как и свинцовые папские печати, являются символами высшей власти Римского понтифика и после его смерти или отречения уничтожаются.

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В соответствии с этими правилами, кольцо предшественника Франциска Бенедикта XVI, отрекшегося от Апостольского престола, было "аннулировано посредством разреза".

Накануне интронизации также стало известно, что Франциск, избранный 266-м Папой Римским 13 марта, решил сохранить герб и девиз, который он использовал, будучи архиепископом Буэнос-Айреса.

Как сообщал "Главред", торжественная церемония восшествия на престол Франциска состоится в соборе Святого Петра в Ватикане во вторник, 19 марта.

В ней примут участие делегации 132 стран, в том числе главы 34 государств. Украину на церемонии будет представлять вице-премьер Константин Грищенко.

Также отметим, что впервые в истории на подобный обряд прибудет и глава Православной церкви – Вселенский патриарх Варфоломей.

Как известно, с момента раскола церкви на католическую и православную в 1054 году константинопольские патриархи ни разу не участвовали в интронизации понтификов, поэтому предстоящий визит Варфоломея в Ватикан может стать настоящим событием в христианском мире