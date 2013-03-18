На Красной площади развернули матерный плакат

В Москве противники "закона о прописке" вышли на Красную площадь с плакатом "Идите нах** со своей регистрацией".

Новость о креативном протесте молниеносно распространилась в социалных сетях.

Отметим, что реакция правоохранителей была также исключительно оперативной – на месте проведения акции были задержаны около 15 человек. По некоторым данным, одним из задержанных оказался несовершеннолетний протестант.

Среди задержанных также оказались журналисты канала "Политвестник" и сотрудница интернет-сайта Каспаров.Ru Мария Решетникова.

Как сообщили российские СМИ, полиция при задержании действовала жестко, таскала активистов за волосы и уши, била ногами.

По предварительной информации ГУ МВД по Москве, на Красной площади были задержаны 14 человек.

Отметим, что закон "о прописке" или "о резиновых квартирах", был внесен в Госдуму Владимиром Путиным и одобрен Госдумой в феврале 2013 года – документ вводит понятие фиктивной регистрации и устанавливает за нее наказание: до трех лет тюрьмы.

По мнению властей, ужесточение контроля за соблюдением правил регистрации по месту жительства поможет бороться с "резиновыми квартирами", в которых фиктивно регистрируют большое количество приезжих.

В свою очередь, противники законопроекта отмечают, что закон фактически возрождает институт прописки и нарушает конституционное право на свободу передвижения. Под петицией против закона на данный момент подписались более 47 тысяч человек.

Фото: twitter.com/frondetv