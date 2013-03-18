Президент Аргентины попросила нового Папу вмешаться в конфликт с Британией

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер попросила нового Папу Римского Франциска, вмешаться в конфликт между Великобританией и Аргентиной по поводу Фолклендских островов.

Об этом она заявила после первой встречи с ее соотечественником Франциском, которая прошла в гостевой резиденции Санта Мария в Ватикане, где временно живет Папа, передает Lenta.ru.

Попросив Франциска вмешаться в фолклендский конфликт, президент Аргентины добавила, что Папа Римский Иоанн Павел II в свое время выступал посредником между Аргентиной и Чили в сходном территориальном споре.

Отметим, что Франциск до своего избрания на пост понтифика был архиепископ Буэнос-Айреса, в споре по поводу Фолклендских островов всегда выступал на стороне Аргентины, говоря о том, что Великобритания "узурпировала" острова.

10-11 марта 2013 года на Фолклендских островах прошел референдум по поводу статуса спорных территорий. На референдуме 98,8% жителей Фолклендских островов высказались за сохранение статуса заморской территории Великобритании.

Президент Аргентины, комментируя референдум, назвала его "пародией", заявив, что в этом споре сейчас имеет значение только позиция США, которые, в свою очередь, являются союзниками Великобритании.

Спор по поводу принадлежности Фолклендских островов продолжается с 1833 года, когда Великобритания аннексировала Фолкленды у Аргентины.

В 1982 году между двумя государствами разгорелась война, которая длилась 74 дня и стала причиной гибели 649 аргентинских и 255 британских солдат. По окончании войны Фолклендские острова остались под контролем Великобритании.

В 2010 году, когда в районе Фолклендов обнаружились нефтяные месторождения, и конфликт обострился. Уже в 2017 году Великобритания должна начать разработку первого месторождения, размер которого оценивается в 300 миллионов баррелей.

Видео: The Daily Mail