Сегодня состоится торжественная интронизация Папы Римского

На торжественную церемонию восшествия на престол Папы Римского Франциска в Ватикан прибудут делегации из 132 стран, в том числе главы 34 государств.

Об этом сообщил официальный представитель Святого престола Федерико Ломбарди, передает РИА "Новости".

Во время интронизации Папе Римскому будут вручены символы папской власти — шерстяная епитрахиль и выполненный из позолоченного серебра "перстень Рыбака", на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.

Для участия в церемонии прибыли главы многих государств, в том числе президент Аргентины Кристина Киршнер, которая стала первым иностранным лидером, которого принял Папа Римский Франциск после своего избрания.

Кроме того, на церемонии в Ватикане будут присутствовать многие коронованные особы, государственные лидеры и руководители международных организаций.

Среди них – вице-президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и президент Италии Джорджо Наполитано.

Местные наблюдатели обращают внимание на тот факт, что в Рим приедет также президент Зимбабве Роберт Мугабе, несмотря на то, что 89-летнему лидеру африканской страны доступ в ЕС закрыт.

Украину на интронизации будет представлять вице-премьер Константин Грищенко.

Все окрестности Ватикана на время проведения интронизации, которая начнется в 9.30 по местному времени (10.30 по Киеву), будет оцеплена. По предварительным оценкам, общее число паломников, которые прибудут в Рим, достигнет миллиона человек.

Напомним, как сообщал "Главред", архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м Папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле 12 и 13 марта.

Впервые в истории Римско-католической церкви понтификом стал не европеец и иезуит, который также впервые принял папское имя Франциск.

Видео: РИА "Новости"