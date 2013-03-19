В автокатастрофе в Индии погибли 37 человек

В западной части Индии около 37 человек погибли в аварии автобуса. Как сообщает индийское телевидение, при ДТП пострадал один россиянин.

Авария произошла в штате Махараштра. Автобус следовал из Гоа в Мумбаи. Подробности инцидента пока неизвестны, передают Вести. Ру.

По предварительной версии, водитель потерял управление, и автобус сорвался в пересохшее русло реки.

Аварии, в которых гибнут десятки людей, нередко происходят в Индии. В начале марта школьный автобус столкнулся с грузовиком в городе Джаланджар в западном индийском штате Пенджаб. В результате происшествия погибли 11 детей.

Напомним, 10 февраля в Индии массовая давка на железнодорожной станции города Аллахабад в штате Уттар-Прадеш привела к гибели 20 человек.



Среди жертв много паломников, прибывших на религиозный индусский праздник Кумбх Мела.

Давка началась после того, как сломались поручни моста, перекинутого через железную дорогу. В то же время, по другим данным, панику спровоцировали действия полицейских, которые с помощью дубинок начали наводить порядок в толпе.



Всего же на станции в момент трагедии находилось более 200 тысяч человек.