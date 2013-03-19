Папа Римский Франциск прибыл на церемонию интронизации

Папа Римский Франциск прибыл на церемонию своей интронизации в собор Святого Петра.

Перед началом церемонии он традиционно поприветствовал собравшихся на площади из открытого автомобиля.

Отметим, что в огромной толпе на площади Святого Петра - множество флагов не только Аргентины, уроженцем которой является новый Папа, но и других стран Южной Америки - Чили, Венесуэлы, Перу, Колумбии, и других стран, в том числе европейских.

Прямую видеотрансляцию смотрите здесь.

Интересно, что нового понтифика приветствовали даже монашки в традиционной одежде, которые держали на поднятых руках фанатские шарфики в цветах Аргентины.

Также напомним, что на интронизации будут присутствовать делегации из 132 стран, в том числе главы 34 государств.

Во время церемонии Франциску будут вручены символы папской власти — шерстяная епитрахиль и выполненный из позолоченного серебра "перстень Рыбака", на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.

Фото, видео: youtube.com