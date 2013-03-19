Началась торжественная интронизация Папы Римского

В Ватикане началась торжественная церемония восшествия на престол нового Папы Римского Франциска.

Перед началом церемонии понтифик приветствовал собравшихся на площади верующих из открытого автомобиля.

Прямую видеотрансляцию смотрите здесь.

В огромной толпе на площади Святого Петра множество флагов не только Аргентины, уроженцем которой является новый Папа, но и других стран Южной Америки - Чили, Венесуэлы, Перу, Колумбии, и других стран, в том числе европейских.

На интронизации присутствуют делегации из 132 стран, в том числе главы 34 государств.

Во время церемонии Франциску будут вручены символы папской власти — шерстяная епитрахиль и выполненный из позолоченного серебра "перстень Рыбака", на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.

Фото, видео: youtube.com