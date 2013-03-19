Началась торжественная интронизация Папы Римского

Началась торжественная церемония восшествия на престол Папы Римского Франциска.
В Ватикане началась торжественная церемония восшествия на престол нового Папы Римского Франциска.
Перед началом церемонии понтифик приветствовал собравшихся на площади верующих из открытого автомобиля.
Прямую видеотрансляцию смотрите здесь.
В огромной толпе на площади Святого Петра множество флагов не только Аргентины, уроженцем которой является новый Папа, но и других стран Южной Америки - Чили, Венесуэлы, Перу, Колумбии, и других стран, в том числе европейских.
На интронизации присутствуют делегации из 132 стран, в том числе главы 34 государств.
Во время церемонии Франциску будут вручены символы папской власти — шерстяная епитрахиль и выполненный из позолоченного серебра "перстень Рыбака", на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.
Фото, видео: youtube.com