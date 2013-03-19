В Польше автобус с футбольными фанатами попал в аварию, двое погибли

Автобус с болельщиками футбольной команды "Лехия Гданьск" разбился во вторник утром в Польше.

Два человека погибли, около 30 ранены, говорится в сообщении полиции города Влоцлавек, рядом с которым произошло ДТП, пишет РИА Новости.

Болельщики возвращались в родной Гданьск после матча "Лехии"с командой "Пяст Гливице"на юге страны. Рано утром по невыясненным причинам автобус съехал в придорожную канаву и перевернулся.

Среди раненых 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Из-за аварии движение на трассе было на некоторое время ограничено, в районе ДТП возникла пробка.

Напомним, сегодня вВ западной части Индии около 37 человек погибли в аварии автобуса. Как сообщает индийское телевидение, при ДТП пострадал один россиянин.



Авария произошла в штате Махараштра. Автобус следовал из Гоа в Мумбаи.