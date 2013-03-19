Франциску вручили символы папской власти - епитрахиль и перстень

На торжественной церемонии интронизации Папе Римскому Франциску были вручены символы его власти - епитрахиль
После этого служители, которые облачали Франциска, поцеловали ему руку, и Папа начал чтение проповеди.
Прямую видеотрансляцию смотрите здесь.
Напомним, на торжественную церемонию восшествия Франциска на папский престол посетили делегации из 132 стран, среди них - 34 лидера государств.
Украину на церемонии представляет вице-премьер Константин Грищенко.
По предварительным оценкам, общее число паломников, прибывших в Рим, достигнет миллиона человек.
Напомним, как сообщал "Главред", архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м Папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле 12 и 13 марта.
Впервые в истории Римско-католической церкви понтификом стал иезуит и представитель Южной Америки, который также впервые принял папское имя Франциск.
Фото, видео: youtube.com