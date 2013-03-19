Франциску вручили символы папской власти - епитрахиль и перстень

Во время интронизации Папе Римскому Франциску были вручены символы папской власти — шерстяную епитрахиль и выполненный из позолоченного серебра "перстень Рыбака", на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.

После этого служители, которые облачали Франциска, поцеловали ему руку, и Папа начал чтение проповеди.

Прямую видеотрансляцию смотрите здесь.

Напомним, на торжественную церемонию восшествия Франциска на папский престол посетили делегации из 132 стран, среди них - 34 лидера государств.

Украину на церемонии представляет вице-премьер Константин Грищенко.

По предварительным оценкам, общее число паломников, прибывших в Рим, достигнет миллиона человек.

Напомним, как сообщал "Главред", архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м Папой Римским на конклаве, который состоялся в Сикстинской капелле 12 и 13 марта.

Впервые в истории Римско-католической церкви понтификом стал иезуит и представитель Южной Америки, который также впервые принял папское имя Франциск.

Фото, видео: youtube.com