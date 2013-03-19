Папа Римский Франциск взошел на престол: опубликованы фото и видео

Подготовка к интронизации
Франциск во главе торжественной колонны
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Перед облачением властью - Франциск преклоняется
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Папу облачают символами власти
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На подносе - символы власти Папы - епитрахиль и перстень
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Франциск в папской епитрахили
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Перед собором Святого Петра собралась огромная толпа
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Папа Римский Франциск взошел на престол
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Перед собором Святого Петра собралась огромная толпа
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Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Один из присутствующих через телохранителя передал Папе младенца для благословения
ЕРА / UPG
Франциск благословил ребенка
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Папа Римский Франциск взошел на престол
ЕРА / UPG
Папа Римский Франциск взошел на престол
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Перед началом церемонии Франциск приветствовал верующих
ЕРА / UPG
Франциск взошел на престол
ЕРА / UPG
Франциск взошел на престол
ЕРА / UPG
Ангела Меркель - почетный гость церемонии
ЕРА / UPG
Папа Римский Франциск взошел на престол
ЕРА / UPG
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу (слева) и президент Евросоюза Херман ван Ромпей
ЕРА / UPG
Папа Римский Франциск взошел на престол
ЕРА / UPG
В взошел на престол Ватикане - первый иезуит, первый уроженец Америки, первый понтифик, выбравший это имя. Папа Римский Франциск
Торжественная церемония интронизации собрала на
огромное количество людей, которые пришли с государственными флагами, и просто с шарфиками в цветах национальных флагов. площади Святого Петра
Перед началом мероприятия Франциск традиционно приветствовал собравшихся с открытого автомобиля, окруженного плотным кольцом телохранителей.
Чем было уникально восхождение Франциска на папский престол: читайте здесь
Отметим, что во время приветственного круга верующие передали телохранителям Папы маленького ребенка для благословения, и Франциск с улыбкой осенил малыша крестом и, передавая его назад, с улыбкой поцеловал в лоб.
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"Папамобиль" совершил еще одну остановку - для благословения инвалида, которого на коляске привезли на площадь Святого Петра.
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Объехав площадь по кругу, Франциск зашел в собор Святого Петра, где прошли окончательные приготовления к церемонии.
Что означают символы власти Папы Римского: читайте здесь
После этого, во главе торжественной колонны, Франциск вышел к собравшимся, где его облачили символами папской власти - шерстяной епитрахилью и "перстнем Рыбака" - после чего Папа формально и стал предстоятелем Римско-католической церкви.
Уже в новом сане
, обращенную ко всем собравшимся на площади, а также верующим всего мира. Франциск прочел свою первую проповедь
Фото, видео: ЕРА/UPG, youtube.com