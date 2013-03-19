Папа Римский Франциск взошел на престол: опубликованы фото и видео

В Ватикане взошел на престол Папа Римский Франциск - первый иезуит, первый уроженец Америки, первый понтифик, выбравший это имя.

Торжественная церемония интронизации собрала на площади Святого Петра огромное количество людей, которые пришли с государственными флагами, и просто с шарфиками в цветах национальных флагов.

Перед началом мероприятия Франциск традиционно приветствовал собравшихся с открытого автомобиля, окруженного плотным кольцом телохранителей.



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Отметим, что во время приветственного круга верующие передали телохранителям Папы маленького ребенка для благословения, и Франциск с улыбкой осенил малыша крестом и, передавая его назад, с улыбкой поцеловал в лоб.

"Папамобиль" совершил еще одну остановку - для благословения инвалида, которого на коляске привезли на площадь Святого Петра.

Объехав площадь по кругу, Франциск зашел в собор Святого Петра, где прошли окончательные приготовления к церемонии.

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После этого, во главе торжественной колонны, Франциск вышел к собравшимся, где его облачили символами папской власти - шерстяной епитрахилью и "перстнем Рыбака" - после чего Папа формально и стал предстоятелем Римско-католической церкви.

Уже в новом сане Франциск прочел свою первую проповедь, обращенную ко всем собравшимся на площади, а также верующим всего мира.

Фото, видео: ЕРА/UPG, youtube.com