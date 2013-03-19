В России закрыли дело о смерти Магнитского

В России следственный комитет прекратил уголовное дело по факту смерти сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского за отсутствием события преступления.

Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет "Интерфакс".

"В ходе расследования уголовного дела объективных данных о совершении в отношении Магнитского преступлений не установлено", - подчеркнули в СК.

В комиссии отметили, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магнитского избиралась в соответствии с нормами закона и при наличии достаточных на то оснований.

"При нахождении Магнитского в следственных изоляторах в его отношении не создавались специальные условия содержания под стражей, отличные от условий содержания иных следственно-заключенных, не оказывалось какого-либо давления, не применялось физическое насилие либо пытки", - отметили в СК.

По заключению судебно-медицинских экспертов, смерть наступила от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких с острыми кровоизлияниями, которые возникли в связи "с фибрилляцией желудочков сердца, в результате осложнения имевшихся у него двух основных конкурирующих заболеваний: вторичной дисметаболической кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и хронического активного гепатита".

"В связи с этим, по результатам предварительного следствия, принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления", - рассказали в ведомстве.

Следствие пришло к выводу, что уголовное преследование Магнитского осуществлялось в установленном законом порядке.

Родственники Магнитского обжалуют это решение. "Возможность обжаловать такие решения предусмотрена. Разумеется, мы будем это делать", - сказал адвокат матери Магнитского Николай Горохов.

По его словам, о прекращении уголовного дела следователи представителей семьи покойного не уведомляли. "Я слышу это от вас", - сказал он.

Как известно, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года.

Причиной его смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Защита заявляла, что он не раз жаловался на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование.