СМИ рассказали, чем было уникально восхождение Франциска на папский престол

19 марта 2013, 14:57

Никогда ранее не случалось, чтобы во время церемоний на площади святого Петра в Ватикане Папа Римский выходил из своего автомобиля.

19 марта на площади святого Петра в Ватикане состоялась торжественная церемония интронизации Папы Римского Франциска.

Новоизбранный понтифик, не перестал удивлять прихожан своей простотой общения и отказом от любых проявлений роскоши.

Так, никогда ранее также не было, чтобы во время церемоний на площади святого Петра в Ватикане Папа Римский выходил из своего автомобиля. Однако на сей раз в центре площади Франциск специально спустился с джипа, чтобы обнять и благословить мужчину-инвалида. Кроме того, во время поездки автомобиль несколько раз останавливался, чтобы дать возможность Папе благословить и поцеловать маленьких детей,  пишет РИА Новости.

Читайте все об интронизации Папы Римского Франциска здесь. 

Сама инаугурационная месса в Ватикане началась с того, что Франциск в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту Собора святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.

В ходе церемонии Франциску были вручены символы верховной власти Римского понтифика — так называемый "перстень Рыбака" и омофор (pallio).

В ходе мессы Папа Франциск произнес проповедь, достойную Доброго пастыря, в которой, в частности, призвал верующих не бояться быть добрыми и нежными.

"У нас не должно быть страха перед добротой и даже перед нежностью!" — подчеркнул понтифик, обращаясь к своей новой пастве. Он напомнил миру об особой важности любви к ближнему и милосердия.

Большое символическое значение Папа усмотрел в том, что месса по случаю начала его папского служения проходит в день святого Иосифа Обручника, обрученного мужа Девы Марии. Папа сказал, что подобно этому смиренному праведнику он открывает свои объятия для всех, в том числе для тех, "кто испытывает голод и жажду, кто иностранец, кто гол, кто болен, кто находится в тюрьме".

Папа Римский призвал верующих "уважать всех, каждого человека, особенно детей, стариков, тех, кто очень слаб и зачастую находится на обочине нашего сердца".

Он отметил, что папское служение подразумевает и власть. "Для осуществления власти Папа должен смотреть на смиренное служение Иосифа, с любовью и нежностью должен смотреть на все человечество, особенно на самых бедных, самых слабых, самых маленьких", — сказал Франциск.

После папской проповеди на площади по традиции прозвучали молитвы на пяти языках. Обращает на себя внимание выбор этих языков: русский, французский, арабский, суахили и китайский. Наблюдатели также обратили внимание на тот факт, что во время богослужения Евангелие было прочитано также на греческом языке.

Месса по случаю вступления Франциска на Апостольский престол, на которой присутствовали около 200 тысяч человек, завершилась в 11.30 (12.30 по киевскому времени). После богослужения Папа под звон колоколов покинул площадь и направился в Собор святого Петра, где он дал краткую аудиенцию многочисленным зарубежным гостям, которые специально прибыли на церемонию интронизации. По информации официального представителя Святого престола Федерико Ломбарди, поприветствовать нового Папу в Ватикан прибыли 132 иностранные делегации.

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Папа Римский Франциск Ватикан верующие интронизация
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