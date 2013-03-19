СМИ рассказали о применении химоружия в Сирии: люди умирали на улицах и в домах

Фотокорреспондент Reuters подтвердил информацию о применении химического оружия в районах боевых действий в сирийском Алеппо.

По его словам, у пострадавших проблемы с дыханием. Со ссылкой на очевидцев корреспондент агентства рассказал, что в воздухе чувствовался запах хлора.

Жертвы были отправлены в четыре больницы города в контролируемых правительством районах Алеппо.

"Я видел, в основном женщин и детей", - сказал фотокорреспондент.

"Люди умирали на улицах и в домах", - сказал фотокорр по телефону после посещения главной больницы города и больницу аль-Раджа.

Между тем, сирийские власти заявили, что вооруженная оппозиция использовала химическое оружие в провинции Алеппо, жертвами атаки стали 15 человек, передает во вторник сирийское государственное агентство САНА, пишет РИА Новости.

"Террористы выпустили ракету с зарядом химического вещества в районе Хан аль-Асаль в провинции Алеппо, в результате чего погибли 15 человек, в большинстве своем гражданские лица", - говорится в заявлении агентства, которое также сообщает о большом количестве раненых.

О типе использованного химического вещества не сообщается.

Напомним, 18 марта, титальянские СМИ заявили, что в Сирии применяют химическое оружие.

Как сообщалось, в сентябре 2012 года, Сирия провела испытания химического оружия, в которых участвовали ракетные и танковые войска.