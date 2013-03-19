Папа Римский попросил политиков не бояться нежности

Папа Римский Франциск во время проповеди на Литургии, посвященной его восхождению на престол, призвал верующих быть чуткими, оберегать каждого человека, каждое создание и заботиться друг о друге, а политиков призвал не бояться нежности.

Об этом сообщает сайт Религиозно-информационной службы Украины.

"Центром христианского призвания является Христос. Давайте беречь Христа в нашей жизни, чтобы оберегать других, чтобы оберегать творения", - сказал Понтифик, обращаясь к мирянам, которые заполонили площадь святого Петра в Риме, к кардиналам, епископам и священникам.

Он заметил, что это касается не только христиан, но и всех людей, и имеет очень широкий контекст.

"Это значит оберегать людей, заботиться с любовью обо всех, о каждом человеке, а особенно о детях, родных, тех, кто слабее и часто находится где-то на периферии наших сердец. Это значит заботиться друг о друге в семье… Это также значит с искренностью переживать дружбу", – призвал Папа Франциск.

Отдельно обратился в проповеди Папа к людям, которые наделены политической, экономической властью.

"Хочу очень попросить всех, кто выполняет ответственные задания в экономической, политической и общественной сферах. Всех мужчин и женщин доброй веры – будем "хранителями" творения Божьего плана, вписанного в природу, хранителями окружающей среды, ближнего; не позволим, чтоб путь нашего мира сопровождали знаки разрушения и смерти! Но чтобы "хранить", мы должны также заботиться о себе самих. Будем помнить о том, что ненависть, зависть, гордость загрязняют жизнь! Оберегать значит слышать своим сердцем, потому что именно оттуда исходят добрые и злые намерения: те, что строят, и те, что разрушают! Мы не должны бояться доброты, даже больше – нежности!", - отметил Папа Франциск.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня во время интронизации Франциску были вручены символы папской власти — шерстяную епитрахиль и выполненный из позолоченного серебра "перстень Рыбака" (ФОТО), на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.