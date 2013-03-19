Кипр вновь перенес рассмотрение скандального налога на депозиты

Экстренное заседание парламента Кипра, на котором должен быть рассмотрен законопроект о введении скандального налога на банковские вклады, перенесено повторно.

Об этом объявила Cyprus Broadcasting Corporation без ссылки на конкретный источник, сообщает "Украинская правда".

Заседание должно состояться в среду, 20 марта. Ранее голосование уже откладывалось с понедельника на вторник.

Как сообщает агентство Bloomberg, министр обороны Кипра Фотис Фотиу уже упоминал в интервью греческому телеканалу Skai TV, что парламентское голосование по вопросу о введении единовременного налога на депозиты в банках страны может быть снова отложено.

По данным агентства, администрация президента Кипра подтвердила лишь, что глава страны Никос Анастасиадис проведет в среду встречу с лидерами партий.

Закон, предусматривающий введение одноразового налога в 6,75% на вклады ниже 100 тысяч евро и в 9,9% на вклады свыше 100 тысяч евро, является условием предоставления Кипру финансовой помощи от Еврогруппы в размере 10 миллиардов евро.

В том случае, если парламент Кипра не сможет принять законопроект, страна может столкнуться с дефолтом.

Ранее "Главред" сообщал, что в случае, если Кипр все же введет налог на депозиты, украинцы потеряют до 200 миллионов евро, а россияне – более 2,5 миллиарда евро. Стоит отметить, что эти подсчеты базировались на предыдущей ставке налога, заявленной на уровне 9,9% при вкладе более 100 тысяч евро.