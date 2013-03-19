Депардье бросил все свои квартиры в России и уехал в Бельгию

Известный французский актер Жерар Депардье, у которого имеется российский паспорт, 5-комнатная квартира в Грозном, а также новостройка в Саранске, заявил, что хочет переехать в Бельгию и открыть там свой бизнес.

Об этом сообщил сам Депардье в эфире телеканала Notele, сообщает mail.ru .

"У меня есть русский паспорт, но я француз, и у меня, безусловно, будет бельгийское гражданство", — отметил актер в интервью французскому спортивному телеканалу L'Equipe в Цюрихе.

"Сегодня во Франции грустно: страна инертна, граждане в очень щекотливом положении, а у правительства нет опыта для коррекции ситуации", — цитирует актера "Эхо Москвы".

При этом актер добавил, что в душе он остается французом. Он любит свою страну, и она для него многое значит. Некоторое время пребывания в России дали ему это понять окончательно. Несмотря на то, что у артиста сейчас есть российский паспорт и квартиры в Грозном и Саранске, которые ему подарили, Депардье намерен уехать в Бельгию, где будет проживать в городе Нешэне.

По признанию легендарного артиста, он уже успел купить в Бельгии дом и прошел многие бюрократические барьеры, чтобы получить разрешение на проживание. На новом месте Депардье хочет открыть собственный ресторан.

Ранее "Главред" сообщал, что актер решил сменить место жительства после налоговой реформы, которую намеревался ввести президент его родной страны. Доходы более 1 млн евро в год собирались обложить налогом в 75%. 3 января Владимир Путин лично вручил актеру паспорт гражданина РФ.