На Кипре отклонили скандальный закон о налоге на депозиты

Во вторник, 19 марта, парламент Кипра отклонил законопроект о введении принудительного налога на депозиты.

Сессию парламента транслирует кипрское государственное телевидение, сообщает РИА Новости.

Предложенный законопроект предполагал списать 6,75% депозитов, на которых находится 20-100 тысяч евро, и 9,9% с более крупных вкладов. Предварительное решение о списании было принято правительством по настоянию кредиторов ЕС, однако вызвало панику среди вкладчиков и поставило под угрозу существование финансовой системы Кипра.

Ни один депутат не поддержал законопроект. Тридцать шесть депутатов проголосовали против, 19 воздержались. Против списаний по депозитам проголосовали все партии, кроме правящей правоцентристской партии "Демократический сбор".

СМИ сообщают, что рядом со зданием парламента проходит демонстрация, участники которой протестуют против урезания их вкладов.

Ранее "Главред" сообщал, что переговоры о финансовом будущем Кипра продолжатся в среду, 20 марта. Президент Никос Анастасиадис созывает экстренный совет лидеров партий. Ожидаются также новые переговоры Анастасиадиса с канцлером Германии Ангелой Меркель. Министр финансов Михалис Саррис находится с вечера вторника в Москве, где он рассчитывает встретиться с главой Минфина РФ Антоном Силуановым.