В Польше 17 шахтеров блокированы под землей после землетрясения

В Польше 17 шахтеров оказались блокированными под землей после произошедшего землетрясения.

Представитель компании Polska Miedz Дариуш Выборский (Dariusz Wyborski) рассказал, что обвал произошел из-за землетрясения. Горняки заблокированы на глубине около 600 метров. Шахта расположена в 400 километрах к юго-западу от столицы страны Варшавы, пишет РИА Новости.

Как сообщается на сайте геологической службы США, землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на юго-западе Польши в 1.09 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 3,7 километра.

Связь с шахтерами прервалась около двух часов назад, подробности происшествия пока не уточняются. О жертвах также не сообщалось.

Напомним, 2 марта, на границе с Украиной в румынском регионе Доброджа было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2.