Ходорковский может выйти на свободу раньше срока

У экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева появился реальный шанс выйти на свободу раньше срока.

Верховный суд России потребовал от Мещанского и Хамовнического районных судов столицы уголовные дела, в рамках которых приговорены Ходорковский и Лебедев, пишет Коммерсантъ.

Запрос совпал с заявлением адвокатов "ЮКОСа" в Следственном комитете о привлечении московских судей к уголовной ответственности за служебные фальсификации.

Фальсификация, по мнению защиты, была якобы допущена при рассмотрении надзорной жалобы на приговоры по обоим делам. Таким образом, оба фигуранта получили реальный шанс на освобождение или на сокращение сроков заключения.

Судья Верховного суда Сергей Шмаленюк потребовал от Хамовнического и Мещанского районных судов "для надзорного производства" оба приговора.

Представители Мещанского райсуда подтвердили, что запрос был получен и "первое дело" "ЮКОСа" готовится к отправке в Верховный суд. Хамовнический суд пока не дал официального комментария.

Напомним, что в 2012 году председатель ВС Лебедев уже возбуждал надзорное производство, направив жалобы защиты ЮКОСа в президиум Мосгорсуда. Рассмотрев их 20 декабря 2012 года, президиум незначительно подкорректировал приговор Хамовнического суда в части объемов похищенной нефти и, приведя приговор в соответствие с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, сократил срок заключения Ходорковскому и Лебедеву с 13 до 11 лет.