Исламисты казнили французского заложника, захваченного в Мали

Боевики Аль-Каиды казнили французского гражданина, захваченного в Мали в 2011 году, передает в среду мавританское агентство ANI со ссылкой на боевика крыла террористической организации, действующего на северо-западе Африки.

По данным издания, Филип Вердон был казнен 10 марта в ответ на ввод французских войск в Мали, пишет РИА Новости.

По заявлению боевиков, Вердон был обезглавлен в отместку за военное вмешательство Франции в Мали.

Ответственность за казнь взяло на себя подразделение боевиков, именующее себя Аль-Каида в странах исламского Магриба.

МИД Франции пока не комментирует сообщение о казни своего гражданина.

В Мали находится около 4 тысяч военнослужащих из Франции. В операции также участвуют военнослужащие государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Напомним, в январе текущего года на юго-востоке Алжира боевики "Аль-Каиды" захватили в плен 41 иностранца и потребовали прекращения военной операции Франции против исламистов в соседнем Мали.