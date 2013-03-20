Кипр и Россия пока не смогли договориться по кредиту

Главы Минфинов России и Кипра не смогли договориться относительно долговой проблемы островного государства, переговоры продолжатся в другом месте.

Об этом сообщил министр финансов Кипра Михалис Саррис, возглавляющий делегацию своей страны в ходе визита в Россию, сообщает РИА Новости.

"Переговоры были достаточно конструктивными. Мы продолжим переговоры в другом месте", - сказал Саррис журналистам, выходя из здания Минфина.

Переговоры продолжались около полутора часов. Согласно данным СМИ, помимо пролонгации российского кредита на 2,5 миллиарда евро Кипр просит о кредите в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах островного государства.

Напомним, 19 марта, парламент Кипра отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога". Эта мера, на которую правительство страны согласилось пойти для получения кредита от ЕС, вызвала панику среди вкладчиков и поставила под угрозу существование финансовой системы Кипра.

После отказа парламента поддержать "налог" власти островного государства, 20 марта, проводят переговоры с представителями ЕС и России, пытаясь спасти страну от дефолта.