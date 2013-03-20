Исламисты отметили десятилетие войны в Ираке новыми терактами

20 марта, в Ираке прогремели новые взрывы. Два начиненных взрывчаткой автомобиля взлетели на воздух в разных районах Багдада. В результате терактов погибли три человека, 18 получили ранения.

Накануне в столице Ирака в результате целой серии взрывов погибли 25 человек, более 50 оказались ранены. Одновременно в других регионах было совершено более десяти террористических атак. Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство Ирак", представляющая собой иракский филиал "Аль-Каиды". Свои вылазки экстремисты приурочили к 10-й годовщине вторжения войск иностранной коалиции в Ирак, передают Вести.ру.

Десять лет назад, 20 марта 2003 года, военные силы США и их союзников начали операцию против Ирака, которая впоследствии получила название "Иракская свобода". Развернувшаяся кампания продлилась почти девять лет и унесла жизни 250 тысяч мирных жителей.

Официальным поводом к вторжению в Ирак стала информация американских разведслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Впоследствии каких‑либо веских доказательств тому найдено не было.

В операции "Иракская свобода" участвовали в разное время до 49 стран, наибольшие контингенты были у Великобритании (до 45 тысяч человек), Италии (до 3,2 тысячи человек), Польши (до 2,5 тысячи человек), Грузии (до 2 тысяч) и Австралии (до 2 тысяч).

Максимальная численность воинского контингента США в Ираке достигала 170 тысяч человек.

Всего за время войны в Ираке (данные на конец 2012 года) военные потери коалиционных сил составили более 4,8 тысячи человек. Погибли 4,486 тысячи военнослужащих США, 179 военнослужащих Великобритании, 139 военнослужащих из 21 страны мира.

фото; видео: vesti.ru