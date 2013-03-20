Суд отклонил надзорные жалобы на приговор Pussy Riot

Мосгорсуд отклонил надзорные жалобы на приговор участницам панк-группы Pussy Riot, отметив, что при рассмотрении уголовного дела нарушений закона допущено не было.

"Фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, влекущих отмену или изменение состоявшихся судебных решений, допущено не было", - цитирует постановлении суда BBC.

Судья Эллада Бондаренко также напомнила, что обстоятельства совершения преступления суд установил на основании показаний самих осужденных.

"Никто и не собирался отпускать ни Толоконникову, ни Алехину. Для этого нужно сотрудничество [со следствием], как с Самуцевич, либо признание вины. Иначе никак", - написал в Twitter бывший адвокат приговоренных Марк Фейгин.

Ранее "Главред" сообщал, что Хамовнический суд Москвы в августе прошлого года приговорил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам колонии за хулиганство. Затем Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное.

фото: johnbatchelorshow.com