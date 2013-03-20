Американец рассказал о "чертовски крутом парне" Ким Чен Ыне: он не хочет никого бомбить

Бывший баскетболист Деннис Родман, который в конце февраля посетил КНДР, встретился с лидером Ким Чен Ыном. В гостях у корейского диктатора баскетболисту понравилось, он даже решил вернуться туда летом.

Если раньше он говорил лишь о том, что непосредственно хотел передать властям США глава КНДР, то в своем интервью The Sun рассказал о личной жизни своего "нового друга", попутно раскрыв его семейную тайну.

По словам спортсмена, мечты о том, как уничтожить западный мир, не очень-то занимают северокорейского лидера. В свободное время Ким Чен Ын предпочитает смотреть американские спортивные каналы и слушать музыку в стиле диско 1980-х годов.

Также Родман подчеркнул: "Ким Чен Ын – не один из этих персонажей типа Саддама Хуссейна, которые хотят заполучить власть над миром. Он не хочет никого убивать, он хочет вести мирные переговоры".

По его мнению, лидер КНДР вынужден довольно жестко действовать по отношению к Западу – на этом настаивают генералы, которые его окружают.

По словам Родмана, он вернулся из КНДР с "посланием надежды" для американского президента Барака Обамы. Бывший баскетболист признался: "Ким велел мне передать важное сообщение. Он сказал: "Передай президенту Обаме, чтобы позвонил мне. Если мы сможем поговорить, мы сможем и сотрудничать". Нет никакой необходимости в войне. Ким не хочет никого бомбить".

Родман отметил, что у Барака Обамы и Ким Чен Ына есть кое-что общее: оба любят баскетбол. "И есть еще много того, о чем они могут поговорить, если Обама просто поднимет трубку и позвонит ему", – считает звезда американского спорта

В своем интервью Родман подтвердил слухи о том, что у супруги северокорейского вождя Ли Соль Чжу родилась девочка. Об этом ему стало известно во время банкета в Пхеньяне, на котором присутствовали первые государственные лица, в том числе первая леди. "Она без умолку говорила об их прекрасной маленькой дочке", - раскрыл секрет баскетболист.

Его слова подтверждает японский телеканал NHK, ссылаясь на представителя правящей Трудовой партии Кореи. Северокорейский источник сообщил каналу, что Соль Чжу родила в конце января. Ранее южнокорейские СМИ предполагали, что ребенок мог появиться на свет еще в декабре, так как в начале января Ли Соль Чжу якобы появлялась на публике уже без всяких признаков беременности. Журналисты еще тогда подозревали, что у нее родилась дочь, иначе было бы сделано официальное заявление о появлении сына.

По некоторым данным, это может быть уже второй совместный ребенок Соль Чжу и Ына, так как ранее передавалось, что на момент их свадьбы в 2009 году у пары уже был один ребенок, однако официально эта информация не подтверждалась.

видео: vesti.ru