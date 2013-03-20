НАТО подготовило для Сирии войну по ливийскому сценарию

НАТО готово вмешаться в войну в Сирии и провести там операцию по ливийскому сценарию.

Об этом заявил командующий войсками Альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис, выступая в Конгрессе США, передает Lenta.ru.

"Этой варварской войне не видно конца. Альянс в принципе готов повторить ту же последовательность действий, что ранее была реализована в Ливии", - заявил он.

Также Ставридис добавил, что планы операций уже составлены, а войска готовы.

"Моя личная точка зрения такова: вмешательство было бы полезным для преодоления нынешнего тупика и свержения режима (Асада – прим. ред.)", - заявил адмирал.

Он также не стал отрицать, что системы ПВО "Пэтриот", размещенные в Турции, могли бы стать фактором сдерживания для сирийской авиации, подвергающей позиции повстанцев регулярным бомбардировкам.

"Я думаю, что когда сбивают ваши самолеты, желание продолжать бомбардировки существенно снижается", - резюмировал он.

Техническая возможность очистить север Сирии от боевых самолетов с помощью размещенных в Турции ракет ПВО у НАТО имеется, подчеркнул он.

При этом Ставридис отметил, что для начала операции в Сирии НАТО должно получить "зеленый свет" со стороны международных организаций, как региональных, так и международных, например, Совета безопасности ООН.

Кроме того, для военного вмешательства потребуется согласие всех 28 стран-членов НАТО.

Ранее высокопоставленные американские и натовские военные и политики исключали вооруженное вмешательство в сирийские дела.

Ситуация начала меняться только в начале 2013 года, когда было принято решение об оказании прямой "нелетальной" помощи сирийским повстанцам, а позднее Великобритания и Франция объявили о намерении поставлять оппозиции и оружие.

США, в свою очередь, заявили, что не будут препятствовать европейским поставкам оружия и другой помощи, если она начнет поступать повстанцам.

Изменение позиции Запада по поводу вмешательства в сирийскую гражданскую войну многие связывают с ростом влияния радикальных исламистских группировок, которые придерживаются антиизраильских и антиамериканских взглядов.

Эти группировки получают разнообразную помощь из арабских стран Персидского залива, в то время как более умеренные и светские повстанческие объединения испытывают недостаток буквально во всем.