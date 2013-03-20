В квартире главы МВФ прошел обыск

В квартире главы Международного валютного фонда Кристин Лагард полиция провела обыск.

Об этом сообщил адвокат финансиста, передает ZN.UA.

Напомним, что во Франции главу МВФ подозревают в превышении должностных полномочий на посту министра финансов Франции в 2007 году.

Тогда якобы при ее содействии суд признал обоснованными претензии известного миллиардера Бернарда Тапи и вынес решение о выплате бизнесмену компенсации в размере 285 млн евро из государственных фондов.

Лагард свою свою роль в деле Тапи категорически отрицает.

"Эти обыски служат установлению истины, это поспособствует освобождению от уголовной ответственности моего клиента", - заявил адвокат.

В ходе расследования дела в конце января были также обысканы дома главы France Telecom, экс-помощника Лагард Стефана Ришара и миллиардера Тапи.

Напомним, Кристин Лагард возглавила МВФ в июле 2011, после отставки Доминика Строс-Кана в результате громкого скандала, связанного с делом об изнасиловании горничной в США.