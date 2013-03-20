Лимузин Обамы сломался прямо в дороге - заправили не тем топливом

Во время визита президента США Барака Обамы в Израиль с одним из его лимузинов произошел курьез – автомобиль вышел из строя из-за неправильно залитого топлива.

По одной из версий, автомобиль по ошибке заправили дизельным топливом, сообщает ТСН.

Этот лимузин предназначался для американского президента и сломался по пути в Иерусалим из Иордании. Уточняется, что ошибка была допущена американцами, а не израильтянами.

Во избежание сбоев в расписании визита Обамы из Иордании в Израиль, где он встречался с премьером Нетаньяху, в экстренном порядке отправили запасной бронированный автомобиль.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале 2012 года автомобиль Обамы выставили на торги. За серебристо-ментоловый Chrysler 300C хотели получить 1 млн долл, однако эксперты считали, что рыночная стоимость подобного седана с 5,7-литровым двигателем и пробегом в 30 тыс. км не превышает 17 тыс. долл.

Также напомним, что охрана Обамы также попала в курьезную ситуацию. Один из ее агентов умудрился справить малую нужду (ФОТО) во время публичного выступления Обамы на глазах у сотен зрителей в городе Цинциннати (штат Огайо).