В Беларуси арестован крупный милицейский начальник

Начальник главного управления собственной безопасности МВД Беларуси подполковник Владимир Кротов задержан по подозрению в коррупции.

Об этом 20 марта сообщил официальный сайт ведомства.

В отношении Кротова возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности".

Материалы дела направлены в Следственный комитет. Подробности уголовного дела не сообщаются.

Кротов был задержан 19 марта, а слухи о его задержании по подозрению в вымогательстве и аресте появились на несколько дней раньше, 16 марта, но тогда МВД их опровергло.

Отметим также, что подразделение собственной безопасности является одним из ключевых в структуре правоохранительных органов любой страны.

Его главными задачами являются предотвращение коррупционных деяний сотрудников ведомства, или передача его секретов "на сторону".