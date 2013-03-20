Причиной аварии на АЭС "Фукусима-1" стала обычная крыса

Причиной наиболее серьезной с 2011 года аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии стала обыкновенная крыса.

Об этом 20 марта заявили представители компании ТЕРСО, передает РИА "Новости".

Как известно, вечером 18 марта из-за неполадок на АЭС была остановлена подача электричества.

Позже выяснилось, что проблемы возникли в системе охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом. Восстановить работу систем охлаждения компании удалось только через 29 часов.

Это самая серьезная и продолжительная авария за последние два года.

Наибольшие сложности вызвало налаживание работы временного распределительного щита, который находится вне помещений энергоблоков и с которого идет ток на все бассейны. В конце концов, было принято решение пустить ток в обход этого щита.

На проблемном щите были обнаружены следы возгорания после короткого замыкания, а также обгоревший труп виновника аварии.

"Это небольшое животное около 15 сантиметров, а если считать вместе с хвостом, то около 20-25 сантиметров", - сообщил представитель ТЕРСО.

Компания также продемонстрировала фотографии, на которых явственно видно обуглившееся тельце крысы.

Отметим, что АЭС "Фукусима-1" стала печально известной после цунами 2011 года.

Тогда произошла остановка системы охлаждения реакторов и расплавление ядерного топлива.

Следствием аварии стали выбросы радиоактивных веществ в атмосферу и океан. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.