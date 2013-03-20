Израиль и США договорились о войне с Ираном - СМИ

Американский президент Барак Обама и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность применения военной силы против Ирана.

Об этом со ссылкой на израильские СМИ передает ZN.UA.

Как сообщили израильские телеканалы, Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы не позволить Тегерану создать ядерное оружие, и не исключает возможности военной операции уже в сентябре или октябре этого года.

В то же время, по данным СМИ, Обама намерен призвать Нетаньяху отказаться от односторонних действий против Ирана, поскольку ядерная программа этой страны – это проблема для всего мира.

При этом, в случае провала начавшихся в Казахстане переговоров, США намерены применить против Ирана новые жесткие санкции. Если же и эта мера не окажет должного действия, Вашингтон снова предложит Тегерану прямые переговоры.

В случае отказа американское правительство подождет исхода президентских выборов в Исламской республике, которые запланированы на июнь, но если новый президент будет следовать прежним курсом, США не исключили применения силы.

Газета "Гаарец", со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Израиля, сообщила, что США разработали план точечного удара по объектам, имеющим отношение к ядерным разработкам Ирана. Он отметил, что Израилю известно об американской подготовке к операции.

"Администрация Обамы, в отличие от своих предшественников, готова к тому, чтобы принять решение об атаке. Американцы нанесут точный удар, что позволит избежать региональной войны. Однако они должны развеять все сомнения в том, что им хватит решимости пойти на это", - сообщил источник.

Как известно, атакующий потенциал США значительно превышает израильский. Это означает, что Вашингтон располагает большим запасом времени, чем Иерусалим для нанесения удара по Ирану.

Ранее в интервью израильскому телевидению Обама заявил, что точка невозврата для Ирана будет пройдена не раньше, чем через год.

При этом в Израиле признают, что переоценили успехи Ирана на ядерном поприще. Министр обороны Израиля Эхуд Барак ранее называл "решающим" 2012 год, а глава военной разведки Авив Кохави несколько дней назад заявил, что Иран значительно отстает от намеченного графика.

Следует также отметить, что иранский президент может считаться главой государства лишь номинально, поскольку реальная полнота власти сосредоточена в руках верховного религиозного лидера аятоллы Али Хаменеи, и именно от него зависит, изменится ли политика в отношении ядерной программы.

Также отметим, что на переговорах Тегерана с международными посредниками, которые состоялись в Казахстане, проблема ядерных исследований в Иране сдвинулась с мертвой точки: ранее страны Запада категорически настаивали на полном отказе Тегерана от обогащения урана, а теперь речь идет о снижении концентрации полученного вещества.

Представитель Ирана заявил, что на таких условиях его страна готова к дальнейшему диалогу. Стороны уже составили график дальнейшей работы.